Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM С начала 2020 года в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского разорвали контракт с 13 арендаторами. Об этом сообщает Е1.

Инициативу проявила новая руководительница парка Екатерина Кейльман. Она решила убрать из парка некоторые аттракционы, в частности, тиры и «лопни шарик».

«Мне кажется, что такие аттракционы не вписываются в концепцию современного парка», — сказала Кейльман.

Директор добавила, что все договоры с арендаторами расторгнуты совершенно законно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке Маяковского начали проработку механизма по защите средств будущих инвесторов. Решение будет сформировано Кейльман до конца февраля 2020 года, заявлял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

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