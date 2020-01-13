Москва, , 11:03 — REGNUM В приложении для смартфонов «Парковки Москвы» появилась новая функция — теперь эвакуацию автомобиля и его хранение на спецстоянке можно оплатить онлайн, сообщается на портале мэра столицы.

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Для того, чтобы новая функция заработала, нужно обновить приложение. После чего в разделе «Штрафы и эвакуации» появится список эвакуированных автомобилей. Выбрав эвакуированную машину, нужно оплатить штраф, следуя инструкциям.

Отмечается, что тем, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать автомобиль на спецстоянке, предоставляется скидка 25%. В остальных случаях необходимо в течение 60 дней оплатить полную стоимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 января подорожала эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

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