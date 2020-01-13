Москва, , 11:00 — REGNUM Девочку из Ингушетии, которую родная тетя сделала инвалидом, систематически жестоко избивая, будут продолжать лечить в московской клинике. Семилетней Аише А. требуется длительная реабилитация. Об этом сообщил журналистам глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Он рассказал, что ребенок был выписан из медицинского учреждения лишь на новогодние каникулы, чтобы провести праздник дома, вместе с семьей. По словам Рошаля, врачи «не бросили Аишу, реабилитация еще будет продолжаться».

Как сообщало ИА REGNUM, семилетнюю девочку из Ингушетии доставили в больницу в Назрани в тяжелом состоянии 4 июля 2019 года. В тот же день ее перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи клиники диагностировали у ребенка множественные травмы, в том числе порезы, переломы и ожоги. Девочке были проведены несколько операций, была удалена часть руки.

Как выяснилось, ребенка покалечила родная тетя со стороны отца, у которой воспитывалась Аиша после развода родителей. В настоящее время женщина находится под следствием, ее арестовали.

После полугодичного пребывания в московской клинике девочку выписали 27 декабря. Власти республики пообещали предоставить семье ребенка жилье, а сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев заявил, что оплатит установку ребенку бионического протеза.