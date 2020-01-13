Найроби, , 11:07 — REGNUM В Сомалийской исламистской группировке «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что Кения «никогда не будет в безопасности», угрожая новыми атаками на интересы США в восточноафриканской стране. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Выведите все свои силы из наших мусульманских стран, пока у вас есть шанс. В противном случае приготовьтесь к худшему и приготовьтесь к опасным временам, потому что Кения никогда не будет в безопасности, а кенийцы никогда не будут спокойно спать по ночам», — говорится в заявлении террористов.

«Настоящим мы предупреждаем туристов и всех лиц, посещающих страну, что в Кении больше не будет безопасных экскурсий или сафари», — добавляется в заявлении.

Члены связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировки заявили, что нападение на военный лагерь Симба, совершенное в воскресенье, 6 января, в результате которого три гражданина США были убиты и несколько самолетов уничтожены, должно послужить «предупреждением», а Кения должна вывести свои войска из Сомали, пока еще «есть шанс». Напомним, что атака в лагере Симба произошла через неделю после того, как в ходе теракта «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Могадишо погиб 81 человек.

По информации журналистов издания, Кения направила войска в Сомали в 2011 году в рамках миротворческой миссии Африканского союза, сражающейся против «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в ответ провела несколько жестоких ответных нападений на войска Кении в Сомали и на мирных жителей в Кении.

Заявление поступило почти через год после того, как 15 января в результате осады высококлассного гостиничного комплекса Dusit в Найроби погиб 21 человек. Предыдущие нападения привели к гибели 67 человек в торговом центре Westgate в 2013 году и 148 человек в Университете Гарисса в 2015 году.

Наблюдатели отмечают, что исламистская группировка продемонстрировала поразительную устойчивость после более чем десятилетнего усилия по борьбе с ней, сохранив способность наносить большой ущерб, несмотря на потерю контроля над несколькими городскими центрами.

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