Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM В Свердловской области по итогам 2019 года обустроено 89 источников нецентрализованного водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В частности в прошлом году было обустроено 57 колодцев, 21 родник и 11 скважин. Мероприятия проводились в рамках регионального конкурса «Родники», победители которого будут награждены в марте 2020 года.

Отметим, что активное участие в обустройстве колодцев и родников принимают участие школьники, общественники, а также представители коммерческих организаций.

Напомним, что свердловская программа «Родники» действует на протяжении 19 лет. За это время в регионе обустроено 3534 колодца, 1121 родник и 412 скважин.