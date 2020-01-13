Миасс, Челябинская область, , 10:49 — REGNUM Глава челябинского Миасса Григорий Тонких подвергся критике со стороны земляков. Поводом стал его отчёт в Instagram об установке унитазов вместо дырок в полу в туалете одной из сельских школ.

Ещё в конце предыдущего учебного года мэр провёл сход в посёлке Северные печи, а затем оглядел здание школы №23. В ходе осмотра объекта он возмутился состоянием туалета, где в полу были дырки вместо унитазов. И поручил главе городского управления образования Анне Овсянниковой принять должные меры.

«Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза», — написал Тонких.

Всего в этой школе обучаются 92 ребёнка. Замдиректора образовательного учреждения по учебной части Наталья Боброва уже поблагодарила Тонких за помощь в решении этого вопроса.

«Дети будут приятно удивлены изменениям», — написал мэр.

Отметим, горожане не оценили его усилий по облагораживанию школьного туалета. Одним не понравилось, что между унитазов нет перегородок. Другие же разругали его за то, что он похвастался всего лишь установкой унитазов на дырки. По их мнению, в XXI веке можно было сделать больше, например, полноценную канализацию. А некоторые считают, что такими вопросами мэр вряд ли должен заниматься.

«Не понимаю, а куда смотрел депутат или ответственные замы, почему таким вопросом занимается глава, у нас что в городе проблем мало?!» — задаётся возмущённым вопросом один из жителей Миасса.