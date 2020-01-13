Стокгольм, , 10:46 — REGNUM Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft. Первый трейлер своего проекта под названием Minecraft School of Witchcraft and Wizardry они опубликовали на YouTube-канале Floo Network 12 января.

В необычном проекте геймеры смогут путешествовать по Хогвартсу и его окрестностям, обучаться заклинаниям и сражаться с фантастическими чудовищами. Разработчики пока не назвали точную дату выхода своей игры.

Напомним, Minecraft — это популярная игра-песочница, созданная шведской компанией Mojang AB. В ней геймеры могут строить различные здания, сражаться с монстрами и выживать в условиях дикой природы.

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