Монреаль, Канада, , 10:21 — REGNUM В сеть утекли первые подробности предстоящего кооперативного шутера Rainbow Six: Quarantine. В игре могут появиться три класса персонажей и 26 видов различного оружия, сообщалось 12 января на портале ResetEra.

Игроки Quarantine смогут выбрать себе персонажа одного из трёх классов: штурм, разведка и поддержка. Для совместных сражений будут доступны три режима: сопровождение, саботаж и охота.

Разработчики из Ubisoft Montreal пока официально не подтвердили эту информацию. Напомним, релиз Rainbow Six Quarantine ожидается в 2020 году — точная дата пока неизвестна.

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