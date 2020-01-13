Токио, , 10:11 — REGNUM Разработчики из Atlus выпустили вступительный ролик из своей новой игры Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Его опубликовали на YouTube-канале компании 12 января.

Видео демонстрирует главных героев проекта — банду «Призрачных похитителей сердец». Как и в оригинальной Persona 5, протагонисты будут перевоплощаться из школьников в могущественных воинов, обладающих «персонами» (мощными духами-помощниками).

Напомним, релиз Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ожидается 20 февраля 2020 года в Японии. Дата выхода в других странах пока не сообщается.

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