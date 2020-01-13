Ташкент, 13 января 2020, 10:10 — REGNUM В Узбекистане состоялась церемония награждения лауреатов творческой премии «Эхтиром», сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
Премия направлена на поддержку и поощрение художников, музыкантов, хореографов, деятелей театра, изобразительного искусства, музееведения и представителей других направлений.
Отмечается, что при выборе лауреатов акцент был сделан на привлечении квалифицированных специалистов, которые представляют все направления искусства. Премия вручена в 29 номинациях по пяти направлениям.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Ташкенте прошла церемония награждения лауреатов премии «Тахсин» («Восхищение»). Награды получили представители молодежи, чьи достижения заслужили общественное признание.