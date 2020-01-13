Эрбиль, Ирак, , 10:16 — REGNUM Число сирийских беженцев, прибывших в Иракский Курдистан с октября 2019 года, приблизилось к 20 тыс., об этом 13 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, за последние сутки в регион прибыли еще 58 беженцев, спасающихся от турецкой агрессии на севере Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2019 года вооруженные силы (ВС) Турции приступили к спецоперации «Источник мира», направленной против сирийских курдов, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Анкара не признает вклад курдских повстанцев в борьбу с террористической угрозой, считая их самих террористами.

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