Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM Открытое тестирования многопользовательской карточной игры Legends of Runeterra стартует 23 января 2020 года. Об этом разработчики проекта сообщают на своём официальном сайте 13 января.

По словам представителей Riot Games, 23 января стартует ранний доступ к тестированию для тех, кто заранее зарегистрировался на сайте проекта. Для всех остальных геймеров игра станет доступна 24 января.

Напомним, Legends of Runeterra — это многопользовательская карточная игра, разработанная американской компанией Riot Games. События проекта будут развиваться в той же выдуманной вселенной, что и у игры League of Legends.

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