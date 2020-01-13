Москва, , 09:59 — REGNUM Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого «Левада-центром».

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Так, согласно результатам исследования, которое приводит газета «Ведомости», по сравнению с 2019 годом надежды на лучшее на 2020 год возлагают на 5% опрошенных больше — 63%. При этом 65% россиян полагают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей. Это максимальный показатель с 2013 года.

При этом 55% (против 63% в 2019 году) опасаются, что 2020 год будет напряжённым для политики, а напряженности в экономике ожидают 57% (год назад — 65%).

Скандалов и отставок ожидают 66% — это максимальный показатель с 2013 года. 45% полагают, что в 2020 году следует ожидать массовых протестов — 45%. При этом ожидания экономического кризиса и вооружённых конфликтов с соседними странами снизилось (до 49% (меньше на 8%) и до 49% (также меньше на 8% по сравнению с 2019 годом) соответственно.

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«В целом я не думаю, что 2020 год будет принципиально другим (отличным от 2019 года — прим. ИА REGNUM), — считает директор «Левада-центра» Лев Гудков. — Протесты будут рутинизироваться. Они потеряли сенсационность и экстраординарность. Я не говорю, что их узаконят. Сама система, скорее всего, будет и дальше более жёсткой и репрессивной. Это то, что можно ждать в новом году».

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