Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Чувашии накануне и во время новогодних праздников проверяли неблагополучные семьи, которые состоят на профилактическом учёте. За две недели выявлено 25 детей, которые временно изъяты из семей, сообщает ГТРК «Чувашия».

Всего было проверено более 2,5 тыс. семей. В ходе рейдов установлено, что некоторые родители были нетрезвы, других не оказалось дома — в результате дети находились в холодных помещениях без питания.

Потенциально опасными были признаны 15 семей, из которых 25 детей и подростков «временно поместили в больницы и социально-реабилитационные центры». За ненадлежащее исполнение обязанностей более полусотни родителей привлекли к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки начались в Чувашии перед новогодними праздниками, рейдами были охвачены неблагополучные семьи. С 27 по 30 декабря были проверены более 560 неблагополучных семей, в результате выявлены шестеро детей, которые «находятся в социально опасном положении»: из них один ребёнок был направлен в социально-реабилитационный центр, остальные — в больницы.

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