Москва, , 09:58 — REGNUM В Москве бывшие работники АО «Хозяйственное управление ВДНХ» провели серию пикетов, на которых требовали выплатить им долги по зарплате. Об этом сообщает издание «Красная Москва».

Акция состоялась 12 января у главного входа выставочного комплекса. По данным издания, бывшие работники не получали зарплату с февраля 2019 года. В апреле им вручили уведомления, в которых сообщалось об увольнениях, где в качестве причины указывалось сокращение штата, а в июне люди были освобождены от рабочих обязанностей с задолженностью по зарплатам в пять месяцев.

Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, АО «ХОЗУ ВДНХ» по решению Арбитражного суда Москвы признано банкротом.