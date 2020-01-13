Пермь, , 11:00 — REGNUM Родительское сообщество вчера, 12 января 2019 года, провело в Перми пикет против скандального законопроекта о семейно-бытовом насилии. Мероприятие посетил корреспондент ИА REGNUM.

Пикет. Пермь © Виталий Попов

В качестве заявителя пикета выступило пермское краевое отделение Общероссийкой организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС).

Пикетирующие отметили: они знают, что Общественная Палата Пермского края должна отослать свой отзыв на законопроект о семейно-бытовом насилии в Совет Федерации РФ, и призвали членов палаты дать на него отрицательное заключение.

Пикет. Пермь © Виталий Попов

«Мы выступаем категорически против насилия, однако в случае принятия этого спорного закона будет разрушен не только институт семьи, но и система российского права и привычный семейный уклад жизни российских граждан. Законопроект в частности предполагает, что в российское законодательство будут введены новые виды насилия, например, экономическое и психологическое. Мы, зная о проблемах практики российского правоприменения, уверены в том, что это станет очередным поводом для вмешательства посторонних в дела семьи», — сообщил председатель пермского отделения РВС Алексей Мазуров.

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Другие активисты обратили внимание, что в России в действительности не стоит остро проблема насилия в семье, в чём общество уже много лет пытаются убедить лоббисты законопроекта. Они напомнили, что недавно опубликованная реальная статистика МВД подтверждает это.

Пикет. Пермь © Виталий Попов

«Во-первых, в ноябре 2019 года ГИАЦ МВД в ответ на запрос журналистов сообщил, что с 2015 по 2018 год в полтора раза снизилось количество преступлений, сопряженных с насильственными действиями в отношении женщин в семье. Во-вторых, нам уже надоело слышать от разных заинтересованных лиц ложь о том, что в российских семьях якобы в год убивают около 14 тыс. женщин. Это всё ложь, которую распространяют заинтересованные организации, признанные иностранными агентами», — сказал представитель РВС Сергей Вилисов.

Общественник отметил, что реальная статистика по таким преступлениям: на протяжении последних десяти лет их ежегодно совершается около 300. Он подчеркнул, что «даже один такой случай — это трагедия», но нельзя на этом основании принимать законы, которые «превратят в ад» жизнь обычных законопослушных граждан.

Некоторые проходящие граждане соглашались с мнением пикетчиков по поводу этой законодательной инициативы, в частности с тем, что в реальности этот закон не решит проблему как семейного, так и бытового насилия. Они обращали внимание на то, что часто причиной тех же бытовых убийств становится злоупотребление алкоголем.

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Пикет. Пермь © Виталий Попов

«Ранее эксперты уже говорили, что анализ приговоров по преступлениям, которые можно отнести к домашнему насилию, показал: около 70% их них было совершено, когда преступник и жертва находились в состоянии алкогольного опьянения. И лишь 10% таких преступлений не связаны с алкоголем. На мой взгляд вполне очевидно, в каком направлении нужно работать законодателям», — отметил мужчина по имени Вадим, который решил прийти на пикет и выразить свою позицию.

Общественники также обратили внимание на одну из спорных норм законопроекта — так называемые защитные предписания, которые позволяют выставить из собственного дома предполагаемого насильника даже в случае ложного обвинения.

«В отношении человека, не имеющего статуса подозреваемого в преступлении или обвиняемого, предлагается применять такие меры как запрет на приближение или требование покинуть место жительства. Без каких-либо решений или приговоров, вынесенных судом. Предлагается принять очень опасную норму, которая фактически отменит презумпцию невиновности. Даже если подобное предписание будет выносить суд, у судьи не будет инструментов для проверки ложных доказательств. Законопроект по сути предлагает нарушать действующие конституционные нормы», — сказал Сергей Вилисов.

Находившиеся рядом с ним другие участники пикета обратили внимание, что в российском законодательстве уже существует аналогичная норма, которая была принята при содействии той же Оксаны Пушкиной, которая является одним из создателей скандального законопроекта. При этом они отметили, что эта норма согласуется с действующим российским законодательством и не противоречит Конституции. Общественники посчитали странным, что депутат не помнит законов, за принятие которых она сама голосовала, и предлагает принимать в России законы, списанные с западных спорных норм.

Пикет. Пермь © Виталий Попов

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Напомним, 23 декабря 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров во время пресс-конференции назвал закон о семейно-бытовом насилии пагубной европейской практикой. Он отметил, что подобные попытки преследуют цель разрушения института семьи, приведя в пример происходящее в ЕС.

Ранее ИА REGNUM опубликовало статью Владимира Васильева, в которой автор указал на негативный опыт применения практики выдачи двухнедельных охранных ордеров в странах ЕС и США. В частности, проведённое в 2008 году исследование показало, что в 11% случаях убийства женщин их партнерами жертвы получили охранный ордер. Другое исследование выяснило, что охранные ордеры повышают для женщин вероятность подвергнуться насилию и провоцируют убийства.

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