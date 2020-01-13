Омск, , 09:54 — REGNUM К поиску источника выбросов в Омске просят подключиться следователей.

«Слишком быстро отгремели-отсверкали новогодние праздники, и наступили суровые омские будни. Новогоднее настроение омичей серьёзным образом подпортили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города неустановленными хозяйствующими субъектами», — пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Попов.

По его мнению, сложившаяся ситуация «напоминает весну 2017 года, когда удушливый запах этилмеркоптана лишил омичей воздуха». Это породило недоверие к власти, «которая так и не смогла установить и привлечь виновных к ответственности».

Попов отметил, что власть извлекла «определённые уроки», однако насколько принятые меры достаточны, выявят январские выбросы.

«Мы, со своей стороны, обратились в правоохранительные органы, чтобы произошедшему была дана соответствующая уголовно-правовая оценка», — подытожил парламентарий.

Соответствующее обращение отправлено руководителю СУ СКР по Омской области Олегу Винникову. СК просят проверить информацию о загрязнении воздуха Омска в период с 1 по 9 января 2020 года, выявить источник загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, в новогодние каникулы омичи сотни раз пожаловались в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования на состояние атмосферного воздуха. Передвижная эколаборатория в Советском округе города выявила превышения сероуглерода (2,68 ПДК) и этилбензола (2,8 ПДК). На автоматизированном посту на ул. 4-я Поселковая зафиксировали превышения оксида углерода (1,02 ПДК) и сероводорода (2,1 ПДК). Автоматизированный пост наблюдений на ул. 10 лет Октября выявил превышение оксида азота (1,1 ПДК).

Напомним, в Омске в 2017 году произошёл экологический скандал. Горожане массово жаловались на зловонные выбросы. Выяснилось, что неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном. Это вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха. Источник выбросов так и не нашли.

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