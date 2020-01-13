Ташкент, , 09:49 — REGNUM В Узбекистане упростили порядок получения постоянной и временной прописки, сообщает 13 января издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Отмечается, что прописка будет предоставляться через единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). Кроме того, планируется внедрить порядок отслеживания таких обращений на каждом этапе оказания услуг.

Согласно постановлению, в пилотном режиме прописка граждан в Бектемирском и Чиланзарском районах Ташкента будет предоставляться только через центр госуслуг. В 2021 году этот порядок планируется распространить по всему Узбекистану.

Напомним, 9 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам повышения эффективности оказания государственных услуг. К 2025 году в стране планируется полностью перейти на электронное обслуживание.

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