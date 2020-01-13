Москва, , 09:47 — REGNUM Кетогенная диета, при которой увеличивается количество потребляемых жиров и практически исключается употребление углеводов, признана учёными самой опасной для человека. К такому выводу пришла Международная группа исследователей, составившая рейтинг самых полезных диет и наиболее неэффективных или даже опасных рационов питания.

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Отмечается, что, несмотря на значительную эффективность этой диеты для снижения веса, её действие кратковременно, и она имеет немало побочных эффектов, подчеркивают специалисты. В частности, человеку приходится отказываться от полезных и необходимых для организма углеводов — фруктов, цельнозерновых круп и ряда овощей.

«Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление», — поясняет врач-эндокринолог, член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева, слова которой приводит «КП».

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В результате у человека страдает мыслительная деятельность, появляется ломота в мышцах, меняется эмоциональный настрой. Кроме того, исследователи назвали кетодиету опасной для сердца и сосудов. Она также может способствовать риску развития сахарного диабета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона пришли к выводу, что некоторые диеты не только неэффективны, но и могут нанести вред организму и даже привести к летальному исходу. Так, одной из самых опасных диет, по словам специалистов, является натриевая диета, в основе которой лежит красное мясо. Она может привести к риску преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта. С 1990 года от неё умирали в среднем по 33 человека на 100 тысяч населения.

Добавим, что в настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения. По этому показателю с 1990 года страна поднялась на шесть пунктов, переместившись на 43-е место в мире.

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