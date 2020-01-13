Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Энтузиаст с ником Bearly Regal показал, как бы выглядел Cyberpunk 2077 на оригинальной консоли PlayStation. Для создания своего «демейка» геймер воспользовался игрой Dreams, сообщила «Игромания» 12 января.

Проект Bearly Regal демонстрирует начальный эпизод игры, в котором геймер может выбрать оружие перед отправлением на свою первую миссию. Всё окружение при этом выполнено в стилизованной под PS1 графике, а езда на автомобиле показана с видом сверху.

Напомним, «демейками» (антоним слова «ремейк») называют проекты, авторы которых пытаются стилизовать популярные игры под ретро-графику или портировать их на устаревшие консоли. Подобные фанатские версии есть у игр: Mirror's Edge, Wolfenstein 3D, Silent Hill 2 и др.

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