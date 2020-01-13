Буниа, Конго, , 09:51 — REGNUM Убийства, изнасилования и другие жестокие акты насилия, совершенные вооруженной этнической группировкой в северо-восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) против конкурирующей этнической группы, могут быть приравнены к преступлениям против человечества и, возможно, даже к геноциду. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя ООН.

По информации журналистов агентства, атаки в провинции Итури в основном были направлены против скотоводов-хема, которые уже давно вступают в конфликт с фермерами-ленду из-за права на выпас скота и политического представительства.

Вооруженные группы ленду совершают систематические и широкомасштабные нападения, пытаясь «нанести длительную травму» хема и очистить от них то, что они считают своими исконными землями, говорится в докладе отдела ООН по правам человека.

«Широкая распространенность и систематический характер, безусловно, характерны для преступлений против человечества», — заявил на брифинге представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл.

«Геноцид, намерение уничтожить целую часть населения, гораздо труднее доказать», — добавил он.

По словам следователей ООН, группы ленду заполучили большое количество огнестрельного оружия после захвата его у военных.

«Варварство, которое характеризует эти нападения — включая обезглавливание женщин и детей, расчленение и удаление частей тела жертв в качестве трофеев войны — отражает стремление нападавших нанести длительный ущерб сообществам хема и заставить их бежать и не возвращаться в свои деревни», — сказано в сообщении ООН.

По словам Колвилла, в атаках могут присутствовать «определенные элементы, составляющие геноцид».

Он добавил, что конголезские власти должны развернуть больше сил безопасности и расследовать злоупотребления.

В докладе говорится, что в ходе межэтнического насилия между общинами хема и ленду на территориях Джугу и Махаги с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года был убит по меньшей мере 701 человек и 168 получили ранения. По меньшей мере 142 человека пострадали от актов сексуального насилия, добавил он.

По словам Колвилла, от насилия около 57 000 конголезцев бежали в соседнюю Уганду.