Владивосток, , 09:46 — REGNUM Свыше 150 использованных новогодних ёлок жители Владивостока сдали в Ботанической сад в рамках объявленной экологической акции «Ёлки — в щепку».

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Специалисты Ботанического сада ожидают основной наплыв ёлок после празднования «Старого нового года», а вообще акция будет действовать до 25 января включительно, сообщает PrimaMedia.

В прошлом году Ботанический сад принял на переработку порядка тысячи ёлок, которые были переработаны в щепу и послужили основой для создания ряда экспозиций: в частности щепой была отсыпана экологическая тропа и экспозиция рододендронов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовала акция по утилизации новогодних ёлок, в ходе которой активисты будут принимать у населения ёлки.