Пермь, , 09:38 — REGNUM В Перми 13 января идет сильный снегопад. Коммунальная техника активно работает на городских улицах, расчищая их от снега и обрабатывая противогололедными реагентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Чиновники отметили, что вывоз снега будет осуществляться вечером. В течение дня силы брошены на расчистку дорог и формирование снежных валов. Такое решение принято, чтобы не осложнять и без того затрудненное движение транспорта

Согласно метеопрогнозу, в течение дня, 13 января, в Перми ожидаются обильные осадки и сильный ветер. Как отметили в городской администрации, муниципальный общественный транспорт работает в штатном режиме.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали о том, что 13 января из-за снегопада в городе возникли большие пробки, а услуги такси значительно подорожали.

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