Цзинань, Китай, , 09:33 — REGNUM Мужчина по имени Чжан Чжичао, обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы средних классов был оправдан после повторных слушаний в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

С другого мужчины по имени Ван Гуанчао также были сняты обвинения в укрывательстве Чжана и сокрытии убийства. О пропаже жертвы по фамилии Гао стало известно 10 января 2005 года. Ее тело было найдено в ванной комнате в ее школе, расположенной в уезде Линьшу 11 февраля 2005 года. Вскрытие показало, что она была задушена насмерть.

Высший народный суд провинции постановил, что из-за отсутствия объективных доказательств и сомнительной законности признания подсудимых, доказательства, приведенные в пользу того, что Чжан изнасиловал, убил и надругался над трупом, являются недостаточными. Кроме того, свидетельские показания полностью противоречили признанию Чжана.

Суд, по постановлению Верховного народного суда о повторном рассмотрении дела, начал расследование в феврале 2018 года, а закрытое слушание по делу состоялось 5 декабря 2019 года. В связи с отсутствием надежных доказательств и непрозрачности фактов, суд признал обвиняемых невиновными. Чжан был выпущен в зале суда. Теперь подсудимые могут обратиться за государственной компенсацией к суду, который вынес первоначальный приговор.