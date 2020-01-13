Москва, , 09:31 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 31 авиарейс, сообщает 13 января сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:20, в «Домодедово» десять рейсов задерживаются, ещё девять отменены. Не состоится отправление самолётов в Куляб (Таджикистан), Мюнхен (Германия) и Сабетту (Ямал). Отменили прибытие самолётов из Куляба, Мюнхена, Краснодара и Гонконга.

Во «Внуково» задержано девять рейсов, в «Шереметьево» — три.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт «Сухой Суперджет 100» экстренно сел в Москве. Лайнер должен был лететь в Ставрополь, но у него в полёте оторвалась обшивка двигателя.