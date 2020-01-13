Москва, 13 января 2020, 09:30 — REGNUM Участники голосования на сайте «Активный гражданин» поддержали проект «Московское долголетие». Более 80% высказались за продолжение проекта (208 тыс. 804 человека), сообщается на сайте мэра столицы.
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Большинство активных москвичей (69,06%) считают, что проект улучшает качество жизни горожан старшего возраста и его реализацию необходимо продолжить, не считают проект первоочередным 10,89%
В ходе опроса 1,12% человек (более 2,3 тыс.) высказали предложили добавить в список направлений проекта «Московское долголетие».занятия садоводством, ландшафтным дизайном и пешие экскурсии по Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы создали для участников проекта «Московское долголетие» интерактивную карту.
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