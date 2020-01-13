Тляратинский район, Дагестан, , 09:36 — REGNUM В незаконной вырубке деревьев ценных пород заподозрили жителя Тляратинского района Дагестана. Ущерб лесничеству от действий подозреваемого превысил полмиллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе МВД России по республике.

Незаконной вырубкой ценных деревьев в ноябре 2019 года промышлял 59-летний житель села Анцух. Мужчина причинил ущерб ГКУ «Тляратинское лесничество» на сумму более 500 тыс. рублей. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело против бывшего помощника главы Каякентского района республики, который обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб лесному фонду оценен на сумме свыше 100 тыс. рублей.