Оренбург, , 09:28 — REGNUM В Оренбургской области 27-летняя жительница Сакмарского района скончалась от осложнения, которое возникло вследствие вирусной инфекции, сообщают СМИ.

По данным, опубликованным изданием «Оренбуржье», женщина умерла в областной больнице в Оренбурге 7 января. По словам главврача Сакмарской районной больницы, сельская жительница заболела в конце декабря, однако в участковую службу не обращалась. Есть обращения только в службу скорой помощи. После госпитализации в райбольницу пациенту доставили на реанимобиле в областную клинику, но спасти женщину не удалось. Также главврач отметил, что оренбурженка не имела прививку от гриппа.

Портал ural56.ru сообщает, что женщину госпитализировали только после третьего обращения в службу скорой помощи. Мать умершей женщины винит в смерти дочери врачей и планирует написать заявление в правоохранительные органы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, по факту гибели женщины проводится служебное расследование. Информация, появившаяся в соцсетях и СМИ об отказе бригадой скорой помощи в госпитализации пациентки на втором вызове, является недостоверной, так как в карте вызова имеется письменный отказ пациентки от госпитализации.

Добавим, в Оренбуржье идет сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, зафиксированы единичные случаи вируса гриппа.