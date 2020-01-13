Село Хороль, Приморский край, , 09:32 — REGNUM В больнице Хорольского района Приморья после реконструкции и капитального ремонта открылось хирургическое отделение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В течение нескольких месяцев было произведено глобальное преобразование хирургического отделения, рассчитанного на 45 коек. В результате жители Хороля и района смогут получать здесь специализированную медицинскую помощь. На ремонт было затрачено 11 млн рублей из средств краевого бюджета в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

"В отделении полностью заменена сантехника и электрика, установлены новые окна и двери в палатах, процедурных и других вспомогательных помещениях, покрасили стены — сейчас здесь красиво и уютно. В операционной смонтирована новая вентиляционная система», — рассказал главный врач больницы Иван Белевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Приморье 13 млрд рублей будет направлено на обустройство социальной инфраструктуры, часть этих средств будет потрачена на преобразования в медицинской сфере.