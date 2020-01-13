Улан-Удэ, , 09:16 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ будут раньше оповещать жителей об отмене учёбы в школах из-за сильных морозов. Как написал мэр города Игорь Шутенков на своей странице в соцсети «Вконтакте», это сделано по многочисленным просьбам.

В частности, для первой смены сообщения по радио и телевидению об отмене учёбы будут транслироваться с шести утра. Для второй — с одиннадцати часов.

«Также сообщаем, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком общеобразовательной организации в морозные дни, исходя из физического состояния ребенка и отдаленности расположения школы от места жительства», — написал мэр.

При этом родители обязаны сообщить об этом классного руководителя. В этом случае пропущенные уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

Добавим, что учёбе для классов начальной школы отменяется уже при морозах — 33−34 градуса. А при — 38 школа закрывается для всех учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу декабря ночная температура в Бурятии уже опускалась до — 49 градусов.

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