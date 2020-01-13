Черкесск, , 09:16 — REGNUM В Следственном комитете РФ назвали причины уголовного преследования родственников Рауля Арашукова. Обвиняемый в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей фиктивно трудоустроил свою жену и дочь в газовые компании. Сумма незаконно полученных ими выплат в качестве заработной платы превысила 20,6 млн рублей.

Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов. По его словам, дочь Рауля Арашукова — Камилла Агоева, фиктивно трудоустроенная на должность советника генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь», получила 12,8 млн рублей, а его жене Нелли Арашуковой, якобы работавшей начальником отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», выплатили более 2,8 млн рублей.

Кроме того, вскрылся факт хищения свыше 761 млн рублей у АО «Газпром газораспределение Ставрополь». Эти деньги были незаконно перечислены по фиктивным договорам подконтрольным Раулю Арашукову компаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, Рауль Арашуков — бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» — был задержан 30 января 2019 года по подозрению в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей в составе преступной группы. В этот же день был задержан его сын Рауф Арашуков — теперь уже бывший сенатор от Карачаево-Черкесии.

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В конце декабря 2019 года сообщалось, что мать бывшего члена Совета Федерации и его сестра объявлены в федеральный розыск в рамках уголовного дела о растрате.