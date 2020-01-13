Цхинвал, , 09:09 — REGNUM Новый горнолыжный курорт в селе Цон посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 12 января. Об этом сообщает президента главы республики.

По данным журналистов, южноосетинский глава лично опробовал горнолыжную трассу и отметил работу организаторов курорта, которые его оборудовали.

«Очень радует, что здесь собирается много людей. В плане горнолыжного курорта у этого места очень большой потенциал», — рассказал о своих впечатлениях Бибилов.

Он пообещал проработать возможность создания крупного центра на данном курорте и призвал всех приезжать в Цон для получения положительных эмоций.

Курорт в Цон заработал в конце зимы прошлого года. Тогда по решению властей Южной Осетии там были созданы горнолыжные трассы.