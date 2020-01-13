Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Праздничные мероприятия, посвящённые 400-летнему юбилею протопопа Аввакума, начнутся в Бурятии с 7 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на заседании 10 января были утверждены основные даты торжественных мероприятий.

Они пройдут в Улан-Удэ, а также в ряде районов республики. В частности, здесь пройдут третья встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума», научно-практическая конференция, посвящённая истории о современности старообрядчества, фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!».

«В рамках подготовки к торжествам также запланировано благоустройство в течение года старообрядческих храмов на территории республики и установка памятного знака у Древлеправославного Храма Рождества Господня в Улан-Удэ», — отметили в правительстве.

Напомним, протопоп Аввакум считается одним из главных идеологов старообрядчества, а Бурятии — одним из центров древлеправославия современной России. Здесь проживают старообрядцы-семейские, традиционная народная культура которых признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

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