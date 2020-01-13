Орск, Оренбургская область, , 09:04 — REGNUM В Орске Оренбургской области местный житель стал жертвой нападения пьяного мужчины. В ходе внезапной ссоры пьяный орчанин нанес тяжкий вред здоровью мужчины, что вылилось в судебную тяжбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города.

По данным судебной инстанции, истец был жестоко избит. Его повалили на пол и избивали руками и ногами.

Ставший жертвой нападения орчанин отсудил 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Протрезвевший мужчина в свою очередь полностью признал вину и раскаялся в поступке, возместив затраты на медпрепараты и лечение. Однако избежать уголовного наказания не удалось. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы.