Пекин, , 08:56 — REGNUM Китай создал свыше 6 тыс. новых клиник традиционной китайской медицины в 2019 году в рамках улучшения качества медицинских услуг, сообщили 13 января в Государственной администрации Традиционной китайской медицины.

Клиники Традиционной китайской медицины были доступны в 74% поселковых или общественных центрах здравоохранения по всей стране, сообщил глава администрации Юй Уэньмин, добавив, что страна инициировала программу контроля за онкологическими заболеваниями, которая использует достижения как китайской, так и западной медицины.

Администрация планирует предоставлять реабилитационную терапию с применением современных услуг и служб на основе интернета уже в 2020 году. Как сообщало ИА REGNUM, Китай активно вкладывает средства в развитие Традиционной китайской медицины, создавая центры внутри страны и за рубежом, в том числе и как инструмент привлечения туристов, призванный побороть бедность в стране.

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