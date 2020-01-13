Занзибар, Танзания, , 08:56 — REGNUM В воскресенье, 12 января, на площади Абейда Каруме на Занзибаре прошли праздничные мероприятия, посвященные 56-й годовщине Занзибарской революции. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, мероприятия посетили ряд известных политиков, в том числе президент Занзибара Али Мохаммед Шейн и глава Танзании Джон Магуфули.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим правительством, парламентом и законодательством.

Также на мероприятии присутствовали заместитель президента Танзании Самия Сулуху Хассан, второй заместитель президента Занзибара Балози Сеиф Али Идди и премьер-министр Танзании Кассим Маджалива.

Как передают журналисты, президент Шейн прибыл на площадь на автомобиле с открытым верхом, сделав круг по площади и поприветствовав всех собравшихся. Вслед за этим хор исполнил гимн Занзибара, и был произведен 21 залп из орудий.

Затем президент Шейн поприветствовал демонстрацию жителей пяти округов Занзибара, в которой приняли участие госслужащие и студенты местных университетов. Некоторые из них несли плакаты с главным лозунгом памяти Занзибарской революции 1964 года: «Мы ее сбережем, мы ее сохраним, это славное избавление», так называемым лозунгом «Революции навсегда».

Напомним, что Занзибарская революция привела к свержению султана Занзибара, и его в основном арабского правительства, местными революционерами, положив конец 200-летнему арабскому господству. Вслед за событием первый президент Занзибара Абейд Каруме подписал соглашение об объединении Танганьики и Занзибара, в результате чего было образовано новое государство Танзания.