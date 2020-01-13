Якутск, , 09:02 — REGNUM Глава Якутии в соцсетях призвал жителей республики делать пожертвования в Республиканский фонд «Победа-75». Все деньги будут доставлены адресатам, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Instagram Айсена Николаева.

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«Нет такой семьи, в которой эта страшная война не оставила бы раны, огромного горя от потери близких и чувства великой гордости за их подвиг. И мой дед Андрей Титович Титаров воевал, сражался под Сталинградом, был пулеметчиком 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 65-й армии Донского фронта», — написал глава Якутии.

Николаев напомнил, что 2020 год в Якутии проходит под девизом «Ваш подвиг в сердцах поколений», и о том, что сложилась традиция по сбору денежных средств для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

«В этот юбилейный год обращаюсь к руководителям учреждений, предприятий и организаций, предпринимателям, ко всем жителям республики с призывом перечислить добровольный денежный взнос в Республиканский фонд «Победа-75». Средства будут направлены на адресную социальную поддержку участников Великой Отечественной войны 1941−1945гг., ветеранов тыла и детей войны, выпуск книг-мемуаров, фильмов о Великой Отечественной войне, о ветеранах войны, реставрацию, ремонт памятников, монументов павшим воинам-якутянам, проведение общественных акций. Каждый из нас, ныне живущих, несёт высокую честь — быть наследниками Великой Победы», — призвал Айсен Николаев.

Жители республики в комментариях поддерживают традицию и тут же рассказывают истории с ветеранами, которые не красят власти Якутии:

«У меня вопрос: ветеран, 93 года, Вересовой Алексей Данилович спрашивает, почему с него берут капремонт, он живёт один в однокомнатной квартире».

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии запланировано более 302 млн рублей на подготовку и проведение 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Деньги предназначены в том числе на медобслуживание и лекарственное обеспечение ветеранов, улучшение жилищных условий, капитальный и текущий ремонт.