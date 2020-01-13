Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Советский режиссёр Константин Бромберг, создавший известные фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», скончался в США на 81-м году жизни. Сообщение об этом опубликовал режиссёр и сценарист Михаил Идов 13 января на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что Бромберг умер в Детройте два дня назад. По словам Идова, после переезда в США советский режиссёр «просто жил» и ничем связанным с кино не занимался.

Дебютом Бромберга в кино стал короткометражный фильм «Длинный день Кольки Павлюкова», снятый в 1968 году. В 1980-м вышли его «Приключения Электроника», а два года спустя — «Чародеи».