Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Второе пришествие приближается, и этому необходимо приготовиться. Об этом объявил в своей воскресной проповеди (12 января) патриарх Грузии Илия Второй, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Второе пришествие уже близко, и мы должны сделать все для того, чтобы подготовиться ко второму пришествию», — сказал глава грузинской православной церкви.

Он также отметил, что человечество слишком сильно надеется на науку и культуру, люди и запутались. По словам Илии Второго, на человека сходит Святой Дух, когда тот находится в спокойном состоянии, но именно спокойствие — это то, чего не хватает в настоящее время.

Напомним, 29 декабря 2019 года грузинский патриарх на встрече с секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином заявил, что «человечество подошло к краю пропасти».

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