Габороне, , 08:44 — REGNUM Известный в Танзании романист, исследователь языка суахили и специалист по африканской философии Эфрас Кезилахаби скончался в Ботсване 9 января. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, сообщение о смерти писателя подтвердили на кафедре литературы и филологии Университета Ботсваны.

«Я получил эту печальную новость сегодня утром, профессор Эфрас Кезилахаби действительно скончался», — заявил заведующей кафедрой профессор Будзани Габанамотсе Могара.

Напомним, что Кезилахаби родился в 1944 году в деревне Намагондо области Мванза на севере Танзании и получил высшее образование в Университете Дар-эс-Салама, а затем продолжил обучение в США. Он был известен своей преподавательской деятельностью в нескольких африканских вузах, а также рядом литературных произведений на языке суахили, такими как «Нагона», «Карибу Ндани», «Гамба ла Ньока» и «Каптула ла Маркс».