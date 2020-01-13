Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:37 — REGNUM В Бразилии в прошедшее воскресенье, 12 января, состоялось официально открытие карнавального сезона 2020 года. Вечером на пляже Копакабаны собралось порядка 300 тыс. участников праздничного мероприятия.

Однако без происшествий не обошлось. Как сообщает бразильский журнал Veja, после окончания торжеств полиция пыталась разогнать отдыхающих, однако в ответ собравшиеся начали бросать бутылки и петарды в автомобили полиции. Стражи порядка применили против собравшихся перцовый газ.

https://twitter.com/rmotta2/status/1216504585088532480

На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, видно, как сотни людей в спешке разбегаются и покидают место праздника.

Напомним, карнавальный сезон продлится в Бразилии 50 дней.

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