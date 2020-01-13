Харбин, Китай, , 08:35 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая привлекла 220 млн внутренних и международных туристов за прошедший год, что на 19% больше, чем в 2018 году, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

Общий оборот с туризма составил 268,4 млрд юаней (около $38,8 млрд), что на 19,6% выше в годовом исчислении. Основными преимуществами провинции стал ее холодный климат, в связи с чем власти занялись развитием лесов, водных угодий, а также ледяных и снежных достопримечательностей. Все больше средств направлено на развитие инфраструктуры и автомобильных лагерей в прошедшем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, был открыт 21-й снежный городок, для строительства которого было использовано около 220 тыс. кубометров снега и льда на общей площади 600 тыс. кв. метров. Снежный городок уже давно стал достопримечательностью региона.

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