Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Ошибки в учебнике истории Казахстана связаны со сжатыми сроками подготовки материалов. Об этом заявил автор учебника, профессор Зиябек Кабылдинов на круглом столе в Атырау, пишет газета «Прикаспийская коммуна».

Автор учебника признал все ошибки и пообещал их исправить. Профессор добавил, что в 2007 году после «тяжёлого разговора» он вынужден был согласиться написать учебник. Однако в министерстве поставили срок — три месяца.

«Мне пришлось сложить свои проректорские полномочия и заняться изучением архивных документов», — сказал историк. По его словам, некоторые материалы были заимствованы из научных статей.

Ранее казахстанские СМИ писали об ошибках, допущенных в учебнике по истории Казахстана за восьмой класс. В частности, в учебнике были допущены неверные сведения о времени и месте захоронения Махамбета Утемисова.

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