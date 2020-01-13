Москва, , 08:29 — REGNUM Роспотребнадзор опубликовал данные горячей линии по качеству и безопасности детских товаров. Всего консультацию получили более 10 тыс. человек, сообщается на сайте ведомства.

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Самые часто задаваемые вопросы касались качества и безопасности сладких новогодних подарков (25,6%), игрушек (10,9%), гаджетов (8,4%), детской одежды (7,7%) и обуви (6,1%), товаров для зимних видов спорта (3,7%).

Специалисты Роспотребнадзора помогли гражданам составить 239 претензий в адрес продавцов в судебные органы. В Амурской области изъято более 3 тыс. игрушек из Китая без маркировки с неприятным запахом

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков проводилась с 2 до 20 декабря 2019 года.

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