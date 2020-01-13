Томск, , 08:26 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил 2020 год в регионе Годом рабочих профессий. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в областной администрации.

Жвачкин пояснил, что система профессионального образования региона в 2020 году отмечает 80-летие.

«С помощью государственных и частных инвестиций, благодаря новой политике в этой сфере мы успешно возвращаем престиж рабочих профессий», — подчеркнул губернатор. В качестве доказательства он привёл «небывалые конкурсы в колледжи и техникумы».

Разрабатывать мероприятия будет рабочая группа во главе с заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год в Ульяновской области объявлен Годом молодых.