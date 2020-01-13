Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM Жители Бурятии утром, 13 января вышли на пикет в центре Улан-Удэ. Таким образом они почтили память 17-летней девушки, сбитой на машине секретаря регионального политсовета «Единой России» Баира Жамбалова.

«Друзья, первый утренний пикет на площади Советов Улан-Удэ состоялся. На улице было около — 35. Сегодня 9 дней со дня трагической гибели 17-летней Гали Бурчевской», — написала на своей странице в «Фейсбук» общественница Дора Хамаганова, ставшая организатором акции.

По её словам, она не знала о существовании семьи Бурчевских до трагедии, лишившей их дочери. Однако её возмутило то, что в деле, возможно, замешан политик, требуя наказать настоящего виновного.

Напомним, 5 января внедорожник «Лэнд Крузер Прадо», фактически принадлежащий политику, на полной скорости сбил девушку на трассе в Прибайкальском районе и скрылся. Пострадавшая скончалась от травм, а поврежденный автомобиль был найден на просёлочной дороге в десяти километрах от места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование обстоятельств ДТП взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Это сделано в связи с возрастающим в СМИ резонансом вокруг уголовного дела.

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