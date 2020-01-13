Оренбург, , 08:14 — REGNUM В Оренбурге сотрудники МЧС рекомендовали отказаться от традиционного места иордани, которое из года в год оборудуют на реке Урал в районе пешеходного моста на Набережной, сообщают СМИ.

Причиной рекомендации переноса места крещенской купели стало то, что Урал сильно обмелел и купание в традиционном месте может стать небезопасным.

В настоящее время в городе определяют новое место на реке для оборудования проруби. Как и в предыдущие годы иордани подготовят к православному празднику Крещение Господне на реке Сакмара и озере Коровьем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории региона оборудовали 103 иордани, а в омовениях приняли участие более 47 тыс. человек.

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