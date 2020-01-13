Москва, , 08:09 — REGNUM Причиной убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в 2018 году в Центральноафриканской Республике (ЦАР) стал грабёж. Об этом заявил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

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«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — уточнил в интервью газете «Коммерсантъ» представитель следственного ведомства.

По данным следствия, вечером 30 июля журналисты намеревались встретиться «с неустановленным мужчиной», однако съёмочную группу предупредили об опасности ночной поездки и предложили переночевать в городе, но журналисты отказались. Краснов добавил, что машину с журналистами остановила группа неизвестных темнокожих людей. Они потребовали отдать вещи, фото‑ и видеоаппаратуру, а после отказа расстреляли журналистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, тела трёх российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — были найдены в Центрально-Африканской Республике 31 июля 2018 года. Преступление было совершено в 23 км от населённого пункта Сибю.

Как выяснилось, в ЦАР они поехали осуществлять некое расследование по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который создал Михаил Ходорковский.

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