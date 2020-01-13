Париж, , 08:01 — REGNUM Согласно данным министра внутренних дел Франции, демонстрации против пенсионной реформы собрали 149 000 человек по всей стране в эти выходные, в том числе 21 000 в Париже, сообщает Le Figaro.

Известно, что в одной только столице Всеобщая конфедерация труда насчитала 150 000 демонстрантов, которые откликнулись на призыв профсоюза.

Во Всеобщей конфедерации труда также объявили, что в акциях протеста против пенсионной реформы приняли участие 500 000 демонстрантов, а не 149 000.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в префектуре полиции Парижа объявили, что 20 демонстрантов и 16 сотрудников полиции были ранены 9 января в столице во время демонстрации против пенсионной реформы.

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