Пермь, , 08:00 — REGNUM На Пермь 13 января обрушился сильный снегопад, как и прогнозировали синоптики. Ожидается, что обильные осадки будут идти в течение дня. Подрядные организации были предупреждены о сложных погодных условиях и готовы к работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Из-за снегопада в краевой столице возникли автомобильные пробки и подорожали услуги такси. Спрос на такси вырос, свободных машин мало, а поездки обходятся в два — три раза дороже, чем ранее, сообщает портал 59.ru.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье ожидается аномально тёплый январь